Le FC Barcelone donne des nouvelles de Dani Olmo
Le choc a fait des dégâts. Comme ce qui avait été annoncé par certains médias espagnols après le match, Dani Olmo souffre d’une blessure à l’adducteur gauche . C’est ce que le Barça a communiqué ce mercredi après-midi : « Les examens effectués ont confirmé que Dani Olmo souffre d’une blessure à l’adducteur gauche suite à un choc avec un joueur adverse lors du match contre le Paris Saint-Germain. La durée estimée de son indisponibilité est d’environ un mois » .
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