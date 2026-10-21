Droits TV : un nouvel appel d’offres validé par la LFP pour la Ligue 1

Oh shit, here we go again . Ce mercredi, le directeur général de LFP Media, Olivier Bramly, a proposé au conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel de relancer un appel d’offres pour la diffusion de la Ligue 1 lors de la saison 2027-2028 . Cet appel d’offres, lancé dans un lot unique, se déroulera du 3 novembre au 7 décembre prochain , a annoncé l’AFP.

« Le football français est en position de choisir son avenir »

Dans une déclaration transmise à l’AFP, Vincent Labrune, président de la LFP , s’est exprimé sur l’importance de cette nouvelle procédure : « Cette décision intervient dans un contexte nouveau. Depuis plusieurs mois, nous avons reçu un certain nombre de marques d’intérêt concrètes de la part de différents acteurs […] Pour la première fois depuis longtemps, le football français est en position de choisir son avenir. Le lancement de Ligue 1+ nous a permis de retrouver cette liberté et d’aborder cette nouvelle étape avec sérénité. En effet, la Ligue 1 est attractive et le calendrier de cet appel d’offres nous semble bien plus favorable que par le passé pour susciter l’intérêt des principaux acteurs du marché. » …

LT pour SOFOOT.com