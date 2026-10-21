L'entraîneur de Rodez éloigné des bancs pendant plusieurs semaines

Rodez orphelin de son coach. Didier Santini, entraîneur de Rodez, va être éloigné de son banc pendant quelque temps . La raison ? De trop grandes douleurs aux cervicales qui vont l’amener prochainement à passer sur le billard. En conférence de presse après la défaite du RAF à Montpellier lundi soir, Santini s’est exprimé sur ce problème de santé qui lui gâche la vie . « Je souffre énormément en étant à l’entraînement, sur le terrain. Je ne le montre pas toujours, j’ai encore des capacités mais j’ai l’impression que je ne leur donne pas ce qu’il faut [aux joueurs] et que mon état les a plus perturbés et ça m’énerve un peu » .

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LP pour SOFOOT.com