Yaya Touré aimerait « secouer » son équipe du Slovan

Yaya rien qui va. Le bilan comptable du Slovan Bratislava pique les yeux après les trois premières journées de Ligue des champions, avec un zéro pointé . Après le PSG (1-6) et Stuttgart (0-3), la formation slovaque entraînée par Yaya Touré a concédé un nouveau revers sur la pelouse du Stadio Olimpico face à l’AS Rome (0-4).

L’ancien milieu de terrain du FC Barcelone n’a pas mâché ses mots en conférence de presse suite à la nouvelle déconvenue de son escouade : « Nous avons été passifs. À ce niveau, ce genre d’erreurs coûte très cher. Nous ne sommes pas unis. Nous ne restons pas concentrés pendant 90 minutes. Nous devons combattre et nous aider davantage . Je ne peux pas les saisir, les secouer, les frapper ou leur donner des coups de pied ». Yaya Touré est visiblement toujours aussi offensif.…

MB pour SOFOOT.com