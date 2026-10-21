Yaya Touré aimerait « secouer » son équipe du Slovan
Yaya rien qui va. Le bilan comptable du Slovan Bratislava pique les yeux après les trois premières journées de Ligue des champions, avec un zéro pointé . Après le PSG (1-6) et Stuttgart (0-3), la formation slovaque entraînée par Yaya Touré a concédé un nouveau revers sur la pelouse du Stadio Olimpico face à l’AS Rome (0-4).
L’ancien milieu de terrain du FC Barcelone n’a pas mâché ses mots en conférence de presse suite à la nouvelle déconvenue de son escouade : « Nous avons été passifs. À ce niveau, ce genre d’erreurs coûte très cher. Nous ne sommes pas unis. Nous ne restons pas concentrés pendant 90 minutes. Nous devons combattre et nous aider davantage . Je ne peux pas les saisir, les secouer, les frapper ou leur donner des coups de pied ». Yaya Touré est visiblement toujours aussi offensif.…
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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