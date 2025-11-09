Un but inouï marqué par un gardien uruguayen

Un but inouï marqué par un gardien uruguayen

Il n’y a pas qu’en Angleterre que Liverpool se prend des roustes.

Scène folle en D1 uruguayenne au début du week-end. Sous une pluie battante, Cerro Largo recevait Liverpool, à hauteur de qui il pouvait remonter en cas de victoire. Mission accomplie ! Les joueurs de Melo mènent au score à la pause et au retour des vestiaires, c’est le gardien Gino Santilli qui va s’assurer de faire le break.…

JD pour SOFOOT.com