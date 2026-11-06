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Un but et une blessure totalement improbables aux États-Unis
information fournie par So Foot 06/11/2026 à 12:51

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Un but et une blessure totalement improbables aux États-Unis

Un but et une blessure totalement improbables aux États-Unis

Attention la tête. Un dégagement, un but et une blessure : tout ça en même temps, ça fait beaucoup. C’est pourtant ce qui est arrivé durant North-Carolina – Louisville, un match de NCAA féminin, le championnat universitaire américain. Alors que son équipe menait 2 buts à 1, Peyton Trayer, gardienne des locales, a dégagé directement le ballon en pleine tête de l’attaquante de Louisville, qui venait contrer la balle.

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