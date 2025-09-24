Un but aurait dû être annulé dans le derby Lens-Lille

Olivier Létang serait peut-être resté jusqu’au bout.

Quatre jours après la victoire du RC Lens à Bollaert face à Lille (3-0), la direction technique de l’arbitrage de la FFF explique dans son débrief hebdomadaire un moment clé du derby ch’ti. À la 53 e minute, Rayan Fofana alourdit un peu plus le score après un ballon récupéré par Ruben Aguilar dans un duel avec Osame Sahraoui. L’arbitre central, Éric Wattellier, valide le but, considérant que le contact est licite, et confirme même sa décision après visionnage de la vidéo, estimant que le joueur lillois était « déjà en train de tomber » . …

SF pour SOFOOT.com