Diego Moreira dit au revoir à Strasbourg

Même François Hollande n’avait pas été aussi long quand il avait quitté l’Élysée. En partance pour l’AC Milan, Diego Moreira a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux afin de dire au revoir aux supporters strasbourgeois. Bon élève qu’il est, le Belge a commencé son message par « cher Strasbourgeois » avant de dicter une phrase classico-classique : « Je vous fais ce petit message pour vous dire au revoir, mais avant tout pour vous dire merci. » Ouh, c’est mignon !

« Je vous fais de gros bisous »

Ensuite, Moreira a montré qu’il ne maîtrisait pas totalement les discours. Le futur milanais a répété deux fois cette phrase en une minute : « Je pars le cœur léger, parce que je sais que j’ai tout donné pour ce club.» L’un des ambianceurs du vestiaire strasbourgeois ces deux dernières saisons a terminé sa prose par un « je vous fais de gros bisous », avant de signer tout en délicatesse : « C’était votre Diegzyyy.» …

MBC pour SOFOOT.com