Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Un bon gros nul des familles entre Pise et la Lazio
information fournie par So Foot•30/10/2025 à 22:52
Un bon gros nul des familles entre Pise et la Lazio
Pise 0-0 Lazio
Malgré un match animé et des occasions de part et d’autres, Pise et la Lazio n’ont pas réussi à offrir de but à l’Arena Garibaldi (0-0), ce jeudi soir.
Le Paris FC possède décidément un drôle de public. Dix jours après le fameux casse du Louvre – quatre cambrioleurs avaient réussi, en sept minutes chrono, à y dérober huit bijoux d’une valeur inestimable –, l’enquête a connu un nouveau tournant, ce mercredi. Et ...
Lire la suite
Combien de carrières aura Mathieu Valbuena ? Incapable de raccrocher les crampons malgré ses 41 berges, l’ex-international français a signé cet été dans l’équipe… réserve de l’Olympiakos , club dont il avait déjà porté les couleurs pendant quatre ans. Ce jeudi ...
Lire la suite
È nei vecchi pentoloni che si fa la zuppa migliore. Trois jours après l’éviction d’Igor Tudor , la Juventus a officialisé l’arrivée sur son banc de ce bon vieux Luciano Spalletti . L’entraîneur de 66 ans n’aura eu que trois mois de battement après son départ de ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer