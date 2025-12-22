Romain Saïss donne de ses nouvelles après sa sortie sur blessure

Encore un coup dur pour la défense du Maroc.

Après à peine dix-huit minutes de jeu dans cette Coupe d’Afrique des nations, l e Maroc a perdu son défenseur Romain Saïss sur blessure , remplacé par Jawad El-Yamiq en charnière centrale. Pas de quoi empêcher les Lions de l’Atlas de triompher des Comores, mais préoccupant pour la suite du tournoi. « On va voir, on va faire des examens demain (ce lundi), on espère rien de grave. Mais bon, je n’ai pas voulu prendre de risques non plus , a commenté le principal intéressé après la victoire. Cela m’attriste parce que j’ai fait énormément d’efforts pour revenir, pour être là. Mais c’est comme ça. On verra ce que les examens vont donner. Après ce sera une course contre la montre en fonction du temps d’arrêt, il faut être positif. » …

TB pour SOFOOT.com