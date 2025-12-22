 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Romain Saïss donne de ses nouvelles après sa sortie sur blessure
information fournie par So Foot 22/12/2025 à 09:24

Romain Saïss donne de ses nouvelles après sa sortie sur blessure

Romain Saïss donne de ses nouvelles après sa sortie sur blessure

Encore un coup dur pour la défense du Maroc.

Après à peine dix-huit minutes de jeu dans cette Coupe d’Afrique des nations, l e Maroc a perdu son défenseur Romain Saïss sur blessure , remplacé par Jawad El-Yamiq en charnière centrale. Pas de quoi empêcher les Lions de l’Atlas de triompher des Comores, mais préoccupant pour la suite du tournoi. « On va voir, on va faire des examens demain (ce lundi), on espère rien de grave. Mais bon, je n’ai pas voulu prendre de risques non plus , a commenté le principal intéressé après la victoire. Cela m’attriste parce que j’ai fait énormément d’efforts pour revenir, pour être là. Mais c’est comme ça. On verra ce que les examens vont donner. Après ce sera une course contre la montre en fonction du temps d’arrêt, il faut être positif. »

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Luis Castro rebondit en Espagne
    Luis Castro rebondit en Espagne
    information fournie par So Foot 22.12.2025 10:06 

    Pas le temps de niaiser. Limogé par Nantes il y a dix jours, Luis Castro n’a pas traîné pour retrouver un banc. Le technicien portugais de 45 ans s’est engagé ce samedi avec Levante , bon dernier de Liga, comme l’a officialisé le club valencien.… CM pour SOFOOT.com ... Lire la suite

  • Samuel Umtiti déclare sa flamme à Lecce
    Samuel Umtiti déclare sa flamme à Lecce
    information fournie par So Foot 22.12.2025 09:54 

    Des nouvelles de Big Sam. Fraîchement retraité, Samuel Umtiti s’est confié sur sa carrière de joueur et ses ambitions dans une interview à la Gazzetta dello Sport ce dimanche .… CMF pour SOFOOT.com

  • CAN 2025 : le Maroc bat les Comores et lance parfaitement sa compétition
    CAN 2025 : le Maroc bat les Comores et lance parfaitement sa compétition
    information fournie par France 24 22.12.2025 08:05 

    Le Maroc a battu les Comores (2-0) lors du match d'ouverture de la CAN 2025. Après un premier but de Brahim Diaz, Ayoub El Kaabi a scellé le score en s'offrant un magnifique retourné acrobatique.

  • OM : Attention au bug de l’an 2026 !
    OM : Attention au bug de l’an 2026 !
    information fournie par So Foot 22.12.2025 04:49 

    L’OM a parfaitement achevé son année 2025 en signant un large succès en 32es de finale face à Bourg-en-Bresse (0-6). Troisièmes de Ligue 1 et toujours en course pour la qualification en barrage de la Ligue des champions, les Marseillais devront toutefois ne pas ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank