Un blessé de plus en défense à Manchester City
Les Citizens n’ont pas seulement perdu deux points face à Chelsea.
Ce mardi, Pep Guardiola a annoncé que le défenseur central Rúben Dias serait indisponible pendant six semaines en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Le Portugais s’est blessé dimanche dernier lors du match nul (1-1) contre Chelsea.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer