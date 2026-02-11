Un blessé de plus à déplorer côté Barça
Nouvelle blessure du côté du Barça. Le club catalan a annoncé via un communiqué que Marcus Rashford est forfait pour le déplacement au Wanda Metropolitano de Madrid jeudi soir .
L’international anglais ne disputera donc pas cette demi-finale aller de Coupe du Roi face à l’Atlético de Madrid. Une absence qui n’arrange en rien le FC Barcelone, toujours privé de Raphinha .…
SW pour SOFOOT.com
