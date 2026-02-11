 Aller au contenu principal
Nouveau projet pour Oscar Garcia
information fournie par So Foot 11/02/2026 à 16:16

Le bingo d’Oscar Garcia continue. Ancien coach de Saint-Étienne et de Reims, l’Espagnol va agrémenter son CV d’une nouvelle ligne , lui qui a déjà pas mal bourlingué , du Maccabi Tel-Aviv, à ses débuts sur les bancs, aux Chivas Guadalajara, en passant par Brighton, Watford, Salzbourg, l’Olympiakos, le Celta Vigo ou encore Louvain. Si sa dernière mission au Mexique n’a pas été un franc succès , voilà le natif de Sabadell avec un nouveau contrat entre les mains.

Welcome to Ajax, Oscar García 🤝 Ajax has reached an agreement with Oscar García on the coach’s move to Amsterdam. García will take up the role of head coach of Ajax U23. The Spanish coach has signed a contract with immediate effect, running until June 30, 2027.…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
