Le Real Madrid et l’UEFA enterrent le projet de la Superligue

Au revoir. Après que le FC Barcelone a abandonné le projet samedi dernier, c’est au tour de l’UEFA, du Real Madrid et de l’ECA, de mettre un terme au projet dissident de Superligue.

Dans un communiqué adressé ce mercredi, les Merengue annoncent avoir signé « un accord de principe » avec l’UEFA pour régler leur différend avec l’instance : « Cet accord de principe servira aussi à régler leurs différends juridiques liés à la Superligue européenne une fois l’accord définitif mis en œuvre. » …

AR pour SOFOOT.com