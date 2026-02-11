Tottenham privé d'un de ses Frenchies pour le reste de la saison

Que de pertes à Tottenham. Après avoir laissé des points face à Newcastle samedi dernier (1-2) et licencié Thomas Frank , voilà que les Spurs vont devoir composer sans leur jeune ailier Wilson Odobert. En effet, l’international espoir français est sorti à la 35 e face aux Magpies suite à une mauvaise chute. Retombé sur sa rotule, le natif de Meaux ne rejouera pas cette saison à cause d’une rupture du ligament antérieur du genou .

Un coup dur pour Tottenham et pour les Bleuets

Selon les informations de L’Équipe , Wilson Odobert devrait se faire opérer dans les prochains jours. Cette saison, l’attaquant est apparu à 33 reprises pour 3 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues sous le maillot de Tottenham. Cette blessure est un nouveau problème pour des Londoniens qui pointent à la 16 e place de Premier League, avec une différence de buts à leur désavantage.…

SW pour SOFOOT.com