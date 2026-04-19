Le Bayern achève Stuttgart et remporte la 35e Bundesliga de son histoire

Le Bayern achève Stuttgart et remporte la 35e Bundesliga de son histoire

Bayern Munich 4-2 Stuttgart

Buts : Guerreiro (31 e ), Jackson (33 e ), Davies (37 e ), Kane (52 e ) pour le Rekordmeister // Führich (21 e ), Andres (89 e ) pour die Roten

Die Rekormeister a encore frappé. La donnée était simple pour le Bayern avec la défaite du Borussia Dortmund face à Hoffenheim samedi (2-1) : gagner face à Stuttgart et ajouter une nouvelle ligne au palmarès bavarois en remportant pour la 35 e fois de son histoire le championnat allemand. Une formalité pour Vincent Kompany et ses protégés qui auront mis moins d’une mi-temps pour s’offrir un nouveau succès et une nouvelle Bundesliga pour finalement s’imposer 4 à 2.…

LB pour SOFOOT.com