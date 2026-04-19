La bonne opération pour Rennes, le coup de froid pour Nantes

Tout s’accélère. Course à l’Europe et lutte pour le maintien étaient au rendez-vous de ce multiplex de la 30 e journée de Ligue 1. Avec la défaite de Marseille face à Lorient samedi (2-0) et la contre-performance de Monaco contre Auxerre (2-2), Rennes avait l’occasion de récupérer la quatrième place du classement, synonyme de Ligue des champions. En queue de peloton, Metz et Nantes avaient l’occasion de se relancer pour tenter de sauver leur peau en Ligue 1.

Face aux défaillances de ses concurrents, Rennes n’a pas tremblé face à Strasbourg. Alors que Gary O’Neil a choisi de faire tourner son onze de départ après la qualification en demi-finale de Ligue Conférence, les Strasbourgeois ont manqué de tout dans cette rencontre. De leur côté les protégés de Franck Haise ont su se montrer réalistes quand il le fallait. C’est évidemment, Esteban Lepaul, le serial buteur des Rouge et noir qui a permis à la formation bretonne de prendre les devants dans la rencontre et prendre la tête du classement des buteurs du championnat (0-1, 20 e ). Mais c’est en seconde période où les Rennais ont accéléré la cadence. Breel Embolo est parvenu à inscrire le but du break grâce à la superbe déviation au premier poteau de Lepaul sur corner vers l’international suisse qui n’a eu qu’à pousser le cuir de la poitrine dans le but vide (0-2, 50 e ) . Moins de deux minutes plus tard, Mousa Al-Tamari a confirmé la victoire rennaise, après une récupération haute de l’inévitable Lepaul, Ludovic Blas a hérité du ballon avant de lancer parfaitement Al-Tamari qui n’a laissé aucune chance à Mike Penders sur sa frapee (0-3, 52 e ) . Une victoire synonyme donc de quatrième place au classement, l’odeur de la Ligue des champions se fait ainsi de plus en plus sentir du côté de l’Ille-et-Vilaine.…

LB pour SOFOOT.com