Manchester City sort vainqueur de son duel face à Arsenal et relance le suspense

Sans être toujours brillant, Manchester City s'est imposé ce dimanche face à Arsenal (2-1), dans ce qui constituait un choc décisif pour le titre en fin de saison. Tout est plus que jamais relancé, et les Gunners ne sont plus très loin de l'effondrement.

Manchester City 2-1 Arsenal

Buts : Cherki (16 e ) et Haaland (65 e ) pour City // Havertz (18 e ) pour Arsenal

C’était le match que toute l’Angleterre, voire même que toute l’Europe attendait. Ce dimanche après-midi, Manchester City a remporté la rencontre la plus importante de sa saison, face à Arsenal, à l’Etihad Stadium (2-1), et s’est offert le privilège de croire encore au titre en fin de saison. En cas de nul ou de succès, les Gunners auraient presque pu s’assurer le trophée au bout, et même s’ils n’ont pas démérité, ils vont devoir faire avec des Citizens revenus à trois petits points et un match en moins.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com