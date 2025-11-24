Un Belge passé par l’Inter Milan prend sa retraite à 26 ans
Retraite anticipée… et subie.
Après seulement deux matchs disputés cette saison en D3 espagnole avec Marbella, le défenseur belge Zinho Vanheusden a annoncé prendre sa retraite. À seulement 26 ans, le joueur formé au Standard Liège et longtemps vu comme un des grands espoirs des Diables Rouges a fait part de l’accumulation de blessures qu’il a subi depuis le début de sa carrière.…
CDB pour SOFOOT.com
