Un bel hommage à Diogo Jota prévu pour Liverpool-Wolverhampton
information fournie par So Foot 26/12/2025 à 09:50

You’ll definitely never walk alone

Un Boxing Day pas comme les autres. Selon le Times , à l’occasion de la rencontre entre Liverpool et Wolverhampton samedi , les deux clubs de Premier League où est passé Diogo Jota, les fils de l’attaquant portugais, Dinis et Duarte, accompagneront les mascottes sur la pelouse. Une image forte pour ce premier affrontement entre les Reds et les Wolves depuis le décès tragique de Jota, survenu en juillet dernier dans un accident de la route en Espagne.…

SF pour SOFOOT.com

