Un bel hommage à Diogo Jota prévu pour Liverpool-Wolverhampton
You’ll definitely never walk alone
Un Boxing Day pas comme les autres. Selon le Times , à l’occasion de la rencontre entre Liverpool et Wolverhampton samedi , les deux clubs de Premier League où est passé Diogo Jota, les fils de l’attaquant portugais, Dinis et Duarte, accompagneront les mascottes sur la pelouse. Une image forte pour ce premier affrontement entre les Reds et les Wolves depuis le décès tragique de Jota, survenu en juillet dernier dans un accident de la route en Espagne.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer