Ligue 1 : Lille surprend Toulouse
Toulouse FC 0-1 Lille OSC
But : Ueda (73 e ) pour les Dogues
Après une grosse frustration la semaine passée pour les Lillois, Davide Ancelotti avait à coeur de faire mieux : ils ont refilé leur amertume aux Toulousains. Si la bande de Guillaume Restes s’est donnée comme rarement en première période, c’est bien celle de Benjamin André qui a fait le boulot ce jeudi au Stadium avec un brin d’opportunisme. Le tout grâce à une excellente prestation du portier Berke Özer.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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