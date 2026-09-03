Tochukwu Nnadi ne sera pas opéré

Encore un départ du côté de l’OM ? Eh bien, presque ! Gravement touché au genou lors du déplacement houleux contre Monaco (2-0), Tochuku Nnadi refuse de passer sur le billard selon La Provence . Le jeune Nigérian a quitté la Principauté avec un strap bien serré autour de son articulation, qui a visiblement subi une affreuse torsion.

En début de semaine, le bonhomme a passé des examens qui ont encore fait trembler la Commanderie : l’hypothèse d’une rupture des ligaments croisés n’est pas à exclure selon le média local.…

SW pour SOFOOT.com