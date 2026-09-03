Rouen et Valenciennes se neutralisent
FC Rouen 1899 1-1 Valenciennes FC
Buts : Tchokounté (45+4 e ) pour le FCR 1899 // Ekra (67 e ) pour le VAFC
Le FC Rouen aime flirter avec la Ligue 2, mais la route est longue et l’antichambre se fait désirer. Pour ce duel des extrêmes entre le dauphin de la superbe équipe de Thionville et un Valenciennes FC bien en peine, la joute n’a pas livré de vainqueur. Bryan Passi et ses copains repartent de Seine-Maritime avec un point arraché au forceps. Les Rouennais prennent provisoirement la tête de la Ligue 3 tandis que les Nordistes grattent une place et sont douzièmes pour le moment.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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