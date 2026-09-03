Elisa De Almeida s’engage du côté d’Arsenal
Faire table rase. Après une dernière saison mitigée avec le PSG, Elisa De Almeida s’envole du côté d’Arsenal . À 28 piges, la défenseure centrale part pour un nouveau défi à Londres : les Gunners composent l’une des meilleures écuries d’Europe après avoir remporté la Ligue des champions 2025 et la Coupe champions de la FIFA 2026.
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