Belle audience pour PSG-Aston Villa

Concurrence déloyale. La finale de la Supercoupe d’Europe entre le PSG et Aston Villa n’a pas été un flop . D’après Médiamétrie, 1,25 million de téléspectateurs ont suivi la rencontre, qui a réuni 8,2 % de part d’audience . Pourtant, diffusée sur Canal+, elle a été moins suivie que le film 8 rue de l’humanité , la série L’Éclipse ou encore les championnats d’Europe d’athlétisme.

Quatrième position des audiences

L ‘éclipse solaire, phénomène astronomique exceptionnel, n’a pas aidé la rencontre à être au centre de l’attention, mais ce n’est pas pour autant une soirée ratée. La chaîne cryptée peut ainsi se targuer d’avoir passé le million et de s’être classée à la quatrième place des audiences de la soirée. À titre de comparaison, la dernière finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal avait rassemblé 3,7 millions de téléspectateurs sur Canal+ .…

ABS pour SOFOOT.com