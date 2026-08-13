Ricardo Faty de retour à l'INF Clairefontaine

Tout ça pour copier Serge Aurier. Ricardo Faty, ancien joueur de Strasbourg, de la Roma, de Nantes et d’Ajaccio notamment, va devenir entraîneur de l’Institut national de football de Clairefontaine.

Après y être passé en tant que pensionnaire entre 1999 et 2002, tout comme son frère (Jacques, passé entre 1997 et 2000, puis joueur du Stade rennais, de l’OM et de Sochaux notamment), l’ancien international sénégalais (7 sélections) va y devenir l’encadrant.…

NB pour SOFOOT.com