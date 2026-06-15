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Un barrage indécis pour la montée en Espagne
information fournie par So Foot 15/06/2026 à 09:34

Un barrage indécis pour la montée en Espagne

Un barrage indécis pour la montée en Espagne

Il n’y a pas que la Coupe du monde dans la vie. Dans un monde parallèle, certains clubs doivent encore déterminer dans quelle division ils évolueront l’année prochaine, punie des festivités internationales tant que ces devoirs ne sont pas faits.

C’est le cas de Málaga et Almeria, opposés en barrage d’accession à la Liga . Et la première manche laisse toutes les options ouvertes puisque le 4 e et le 3 e de D2 espagnole n’ont pu se départager et se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0) ce dimanche soir.…

VM pour SOFOOT.com

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