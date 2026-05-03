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La Suisse a un champion inédit
information fournie par So Foot 03/05/2026 à 19:54

La Suisse a un champion inédit

La Suisse a un champion inédit

En boîte auto, Thune. La Suisse tient un champion inédit : le FC Thoune. Promu cette saison, le club du bord du lac a surpris les Young Boys, Bâle et les gros suisses pour remporter le premier titre de champion de son histoire . Mieux : la ville alpine remporte son premier trophée majeur. Les Thounois se sont que les deuxièmes néo-promus à remporter le championnat, après Grasshopper en… 1952.

Invincibilité de 13 matchs

La défaite de Saint-Gall, deuxième de la Super League, face au Sion de Didier Tholot (0-3) a officialisé cet exploit. Les coéquipiers de l’ancien guingampais Brighton Labeau n’ont gagné qu’un seul de leurs cinq derniers matchs de Championnat, mais avaient fait le boulot avant : les hommes de Mauro Lustrinelli, qui avait déjà entraîné les U18 et U21 du club, ont dessiné leur triomphe entre le 16 décembre et le 14 mars, période marquée par une invincibilité de treize matches.…

UL pour SOFOOT.com

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