La Juve cale face au Hellas

Juventus 1-1 Hellas Vérone

Buts : Vlahovic (62 e ) pour les Bianconeri // Bowie (34 e ) pour les Gialloblu

Un partout, balle au centre. D’abord menée sur une erreur défensive, la Juventus s’en est remise à un joli coup-franc de Dusan Vlahovic pour arracher un point face au Hellas Vérone (1-1) . Dommage pour la Vieille Dame, qui aurait pu s’inviter sur le podium en cas de victoire. Elle pourra notamment regretter cette relance bien mal sentie de Manuel Locatelli directement dans les pieds de Domagoj Bradarić, à la remise pour l’ouverture du score de Kieron Bowie (0-1, 34 e ) .…

TB pour SOFOOT.com