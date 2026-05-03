Auxerre se rapproche du maintien après sa victoire facile contre Angers, le Paris FC facile contre Brest

Facile vainqueur d'angevins quasiment en vacances (3-1), Auxerre fait un grand pas vers le maintien. Brest, en tongs à Paris (1-4), finit en roue libre et Toulouse reste dans le top 10 après avoir infligé à Strasbourg une troisième défaite d'affilée. Certains sont pressés d'être en vacances, d'autres veulent encore en découdre.

Qui rejoindra Metz en Ligue 2 ? Sûrement Nantes ! Treize ans après sa dernière pige en Ligue 2, le FCN n’est qu’à 90 minutes de rejoindre des Messins habitués à l’ascenseur. La faute à eux-mêmes, bien sûr, mais aussi à la magnifique victoire des Auxerrois contre Angers (3-1) . L’AJA regagne cinq points d’avance sur les Nantais, à deux matchs de la fin de la saison et à cinq jours d’un Lens-Nantes crucial.

Après avoir assuré le maintien avec Lorient et avec Auxerre la saison dernière, Christophe Pélissier n’est qu’à quelques jours de confirmer qu’il sait maintenir des clubs de Ligue 1. Il peut dire merci à Angers, qui s’est déplacé à l’Abbé-Deschamps en claquettes-chaussettes et sans jugeotte, à l’image du carton rouge d’Amine Sbaï en fin de première période.…

UL pour SOFOOT.com