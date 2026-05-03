Après leur naufrage à Nantes, les Marseillais en mise au vert

Au fond du rouleau de printemps. Après leur lourde défaite à Nantes (0-3), les Marseillais vont se mettre au vert dans leur centre d’entraînement de la Commanderie dès lundi soir. Ils y prépareront leur déplacement au Havre dimanche prochain (21 heures), comme l’informe L’Équipe . Si la durée de ce huis clos n’a pas été communiquée, les ambitions sont connues : créer un effet de groupe, souder les joueurs, se dire les choses mais aussi préparer les deux derniers matchs de la saison galère des Marseillais, au Havre et à Rennes, pour les retrouvailles de Habib Beye avec son ancien club.

Un nouveau ritiro ?

L’épisode rappelle les doubles séances d’entraînement imposées aux olympiens après la défaite à Lorient, mi-avril, mais aussi celui du ritiro , commandé par Roberto de Zerbi en fin de saison dernière (car le climat de la Commanderie était jugé trop malsain). L’effectif marseillais avec également tenté les aller-retours à Marbella lors du mandat difficile de Habib Beye. L’OM est septième de Ligue 1 et espère encore se qualifier pour une coupe d’Europe.…

UL pour SOFOOT.com