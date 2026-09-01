Un banni de l'OM en prêt avec option d'achat à l'Atalanta Bergame

Trois claques et au lit ? Jonathan Rowe fuse à l’Atalanta Bergame . L’attaquant anglais quitte Bologne et rejoint le Nord du pays sous la forme d’un prêt payant obligatoire, d’une valeur de cinq millions d’euros et une option d’achat obligatoire de 30 millions d’euros . Il sort d’une belle saison à huit ions et quatre passes décisives chez les Rossoblù , qui l’avaient acheté en échange de 20 millions d’euros. Le joueur de 23 ans avait quitté l’OM après une bagarre avec Adrien Rabiot lors du premier match de la saison de l’OM à Rennes, en août 2025.

Le héros de la victoire marseillaise contre l’OL au buzzer en septembre 2024 s’en était expliqué, plusieurs mois après : « C’est peut-être arrivé à d’autres, mais ça n’a pas été rendu public. Dans la vie, tout arrive pour une raison : finalement, cet épisode m’a amené là où je suis. » Son nouveau club a officialisé les arrivées des milieux Franck Kessié, Eljif Elmas et Gianluca Caetano dans les derniers jours du mercato.…

UL pour SOFOOT.com