Kevin Danso retombe sur ses pattes chez les Black Cats
Danso avec les Black Cats , ça a pas autant de gueule que Danse avec les Loups , mais soit. L’international autrichien de 27 ans va poursuivre sa découverte de l’Angleterre en prenant le chemin de Sunderland . Réduit au rang d’indésirable à Tottenham, l’ancien Lensois avait manifesté ses envies de quitter la capitale anglaise , comme confirmé par l’entraîneur des Spurs Roberto De Zerbi, en marge de la défaite face à Newcastle (0-2).
Réussir définitivement en Premier League
Après un an et demi à Tottenham, le passage de Kevin Danso a été marqué par des hauts, symbolisés par un sacre en Ligue Europa au terme de la saison 2024-2025, mais aussi des bas comme la lutte éreintante pour le maintien et les (trop) nombreux errements défensifs de son arrière-garde. …
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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