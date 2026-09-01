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Kevin Danso retombe sur ses pattes chez les Black Cats
information fournie par So Foot 01/09/2026 à 21:24
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Kevin Danso retombe sur ses pattes chez les Black Cats

Kevin Danso retombe sur ses pattes chez les Black Cats

Danso avec les Black Cats , ça a pas autant de gueule que Danse avec les Loups , mais soit. L’international autrichien de 27 ans va poursuivre sa découverte de l’Angleterre en prenant le chemin de Sunderland . Réduit au rang d’indésirable à Tottenham, l’ancien Lensois avait manifesté ses envies de quitter la capitale anglaise , comme confirmé par l’entraîneur des Spurs Roberto De Zerbi, en marge de la défaite face à Newcastle (0-2).

Réussir définitivement en Premier League

Après un an et demi à Tottenham, le passage de Kevin Danso a été marqué par des hauts, symbolisés par un sacre en Ligue Europa au terme de la saison 2024-2025, mais aussi des bas comme la lutte éreintante pour le maintien et les (trop) nombreux errements défensifs de son arrière-garde.

MB pour SOFOOT.com

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