Nantes tient son buteur

Les Kita ouvrent les vannes. Après le départ de Mostafa Mohamed et du jeune Herba Guirassy, Nantes enregistre sur le gong l’arrivée de son buteur. Les Canaris recrutent Thomas Robinet , qui fuit Dunkerque une petite saison après son arrivée dans le Nord. L’attaquant de 30 ans aura quand même eu le temps de planter 19 buts en 36 matchs avec les Maritimes. Selon Ouest-France , le deal a été négocié à hauteur d’un million d’euros.

Avant Dunkerque, l’ancien de Châteauroux, qui a disputé 117 matchs en National, sortait de sa seule expérience à l’étranger. Il évoluait dans le club néerlandais d’Almere City. Il a même porté le brassard de capitaine lors d’une saison en Eredivisie, la première division néerlandaise. Thomas Robinet devrait faire ses premiers pas à la Beaujoire dès ce lundi, contre Nancy, son ancien club.…

UL pour SOFOOT.com