Un autre club anglais tente de détourner Malick Fofana

Jusqu’à qu’un autre club propose plus ? Annoncé successivement à Rome, à Sunderland et à Arsenal, Malick Fofana devrait bien s’engager à… Crystal Palace. L’Équipe confirme que le joueur belge devrait poser le pied dans le sud de Londres après que Lyon et Crystal Palace sont tombés d’accord autour d’une offre à 35 millions d’euros, bonus compris. Initialement à l’aéroport pour rejoindre Sunderland, Fofana s’est lui laissé convaincre par un appel de Pierre Sage , son ancien coach à Lyon et nouveau boss dans l’autre ancien club de John Textor.

Lyon n’a pas fini son mercato

Le départ, désormais scellé, de Fofana n’appelle que d’autres ventes et d’autres achats. Un autre Fofana pourrait bien arriver au club tandis que Duje Ćaleta-Car a lui fait ses valises. Une dernière journée bien remplie pour Lyon , signe d’un mercato très actif. Si le club rhodanien a déjà enregistré huit recrues depuis le 1 er juillet , les départs se sont eux aussi multipliés. Lyon doit notamment penser à remplir ses poches après sa non qualification en Ligue des champions.…

ABS pour SOFOOT.com