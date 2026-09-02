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Le PSG a-t-il réussi son mercato d’été ?
information fournie par So Foot 02/09/2026 à 00:52
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Le PSG a-t-il réussi son mercato d’été ?

Le PSG a-t-il réussi son mercato d’été ?

Comme le clamait haut et fort Marvin, la moitié la moins intelligente des Casseurs flotteurs, le plus dur, quand on est arrivé au sommet, c’est de réussir à y rester. Double champion d’Europe en titre, le PSG ne se cache plus et vise le three-peat façon Bulls de Michael Jordan, histoire de poser les bases d’une dynastie. Pour ce faire, il fallait retoucher et renforcer un effectif qui a déjà tout gagné. Alors que le mercato vient de fermer ses portes, le PSG a-t-il réussi sa mission ?

→ Le PSG a-t-il bien vendu ?

Oui. De ce côté, les comptables, les tableaux Excel, la banque nationale du Qatar, les défenseurs du fair-play financier et ceux qui adorent voir une balance des transferts en positif se rejoignent : le PSG a très bien vendu. Randal Kolo Muani, Lee Kang-in, Gonçalo Ramos, Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola ont quitté la capitale pour un total de plus de 370 millions d’euros, du jamais-vu. Aucun titulaire n’est dans la liste, mais le club de la capitale s’est délesté de l’intégralité de ses renforts offensifs, cédant avec Barcola son principal titulaire/remplaçant et sa vraie menace dans la profondeur.

Le trio Lee, Ramos, Barcola occupait une place considérable dans la conquête des titres nationaux et, parfois, un rôle fondamental dans certaines soirées européennes. Face à la difficulté d’intégrer durablement le onze de départ quand l’adversaire ne s’appelait pas Angers, Brest ou Auxerre, ils ont préféré tenter leur chance ailleurs, dans des clubs prestigieux, pour y devenir des assets de premier plan. Cela démontre à quel point l’effectif parisien était compétitif et combien il est difficile de s’y faire une place. À l’exception de Renato Sanches (qui se refait l’intégrale de Chuck Norris, Portés disparus ), le PSG n’a plus d’indésirables dans ses rangs, même si le sort de Chevalier, Zabarnyi et Hernandez devrait vite revenir sur le bureau de Micheline, de la comptabilité, d’ici l’été prochain.…

Par Mathieu Faure pour SOFOOT.com

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