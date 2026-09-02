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Le président de l'OM parle d'Apple sur BFM Business
information fournie par So Foot 02/09/2026 à 00:13
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Le président de l'OM parle d'Apple sur BFM Business

Le président de l'OM parle d'Apple sur BFM Business

Richard, et la manière. L’Olympique de Marseille n’avait pas grand chose à jouer ce mardi, dernier jour du mercato d’été, alors son président a choisi de faire un p’tit tour à la télé. Stéphane Richard a été aperçu du côté de BFM Business . Sur la chaîne des entrepreneurs, l’ancien boss d’Orange a dissertée, en visio, sur son rapport avec Apple et Tim Cook, son patron. Et a sorti un joli verbiage de PDG : « Cook était plus à l’écoute [que Steve Jobs], plus réceptif à ce qu’on disait, tout en étant très ferme sur les principes. […] Cette force de la marque, du produit, cet espèce d’imperium d’Apple, a été parfaitement incarné par Tim Cook. » L’Américain a quitté la présidence du Conseil d’administration du GAFAM.

Le nouveau président de l’OM, arrivé en avril dernier, a ensuite abordé Mark Zuckerberg, qui, contrairement au réservé Tim Cook, « parlait de sa vie, ses projets, sa famille » . Un call fixé bien en amont, au mauvais momentum .…

UL pour SOFOOT.com

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