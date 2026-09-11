Un autre Casimir prend la route de la Russie

Un autre Casimir prend la route de la Russie

Cap vers la Russie pour Josué Casimir . L’international haïtien, présent à la Coupe du monde l’été dernier avec sa sélection, est prêté avec option d’achat au Dynamo Moscou.

Après cinq saisons du côté du Havre, l’ailier de 24 ans avait rallié la Bourgogne lors du mercato estival de 2025. Casimir n’a pas vraiment convaincu du côté de l’AJA où il n’aura inscrit qu’une seule réalisation en 31 rencontres de Ligue 1 la saison dernière. …

MB pour SOFOOT.com