Un autre cadre de Manchester City pourrait quitter le club cet été

Un autre cadre de Manchester City pourrait quitter le club cet été

Un départ peut en cacher un autre. Alors que Manchester City a annoncé le départ de Bernardo Silva la semaine dernière, c’est un autre cadre des Citizens qui pourrait quitter le navire à la fin de la saison. En effet, Sky Sports annonce que John Stones pourrait quitter le club après dix saisons. Le média anglais suppose une officialisation dans les prochains jours.

Manchester City s’est relancé, ce week-end, dans une course poursuite avec Arsenal. Une fin de saison en boulet de canon à laquelle John Stones pourrait participer, puisqu’il a retrouvé le groupe de Pep Guardiola sans pour autant fouler la pelouse de Etihad Stadium. L’Anglais n’est apparu qu’à sept occasions en Premier League cette saison.…

TC pour SOFOOT.com