Un autre arbitre français raccroche cartons et sifflets

Encore un coup de sifflet final pour un arbitre. Tout comme Stéphanie Frappart l’avait annoncé la semaine dernière, Benoît Bastien va mettre fin à sa carrière d’arbitre , selon Vosges Matin . Après quinze piges à faire régner la loi sur le rectangle vert, il devrait se voir attribuer un nouveau rôle au pôle arbitrage de la Fédé.

Première mission : la sonorisation des arbitres

Avec 227 rencontres au sifflet en Ligue 1 et 526 dans toute sa carrière, Benoît Bastien devrait avoir comme première mission l’expansion de la sonorisation des arbitres , selon L’Équipe . Ce dernier a été le premier en France à expliquer en direct la décision appuyée par l’aide du VAR lors du match entre Lyon et Lorient (2-0), en avril dernier.…

EM pour SOFOOT.com