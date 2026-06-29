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Un autre arbitre français raccroche cartons et sifflets
information fournie par So Foot 29/06/2026 à 12:45

Un autre arbitre français raccroche cartons et sifflets

Un autre arbitre français raccroche cartons et sifflets

Encore un coup de sifflet final pour un arbitre. Tout comme Stéphanie Frappart l’avait annoncé la semaine dernière, Benoît Bastien va mettre fin à sa carrière d’arbitre , selon Vosges Matin . Après quinze piges à faire régner la loi sur le rectangle vert, il devrait se voir attribuer un nouveau rôle au pôle arbitrage de la Fédé.

Première mission : la sonorisation des arbitres

Avec 227 rencontres au sifflet en Ligue 1 et 526 dans toute sa carrière, Benoît Bastien devrait avoir comme première mission l’expansion de la sonorisation des arbitres , selon L’Équipe . Ce dernier a été le premier en France à expliquer en direct la décision appuyée par l’aide du VAR lors du match entre Lyon et Lorient (2-0), en avril dernier.…

EM pour SOFOOT.com

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