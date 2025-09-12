Un autre ancien de Ligue 1 rejoint le CFR Cluj
Le Cluj du spectacle.
C’est officiel, Islam Slimani, libre depuis son départ de Westerlo, s’est engagé ce jeudi au CFR Cluj, en Roumanie. À 37 ans, l’international algérien rejoint le quinzième club de sa carrière , après avoir connu la Liga Portugal, la Premier League, la Süper Lig et quatre autres championnats, dont la Ligue 1 à l’Olympique lyonnais, l’AS Monaco et le Stade brestois.…
KM pour SOFOOT.com
