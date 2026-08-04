Un attaquant du Real Madrid rejoint Arbeloa à Fulham
Arbeola Effect, qu’ils diront. Gonzalo García s’est officiellement engagé ce mardi matin avec Fulham . Le joueur de 22 ans issu du Castilla et auteur de six buts l’année dernière en Liga rejoint les Cottagers pour une quarantaine de millions et jusqu’en 2031 , selon Marca . Il retrouvera à Londres son ancien coach au Real, Álvaro Arbeloa.
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