Charlie Cresswell reste en Ligue 1 contre au moins 25 millions d'euros

Où est Charlie ? Il est à Rennes désormais. Le défenseur central de Toulouse Charlie Cresswell vient de signer officiellement avec le club breton qui disputera la Ligue Europa cette saison. Le montant du transfert pour l’international anglais espoir (26 sélections, champion d’Europe U21 2023 et 2025) ? 2,5 millions d’euros pour le prêt payant de cette année, 22,5 millions pour l’obligation d’achat qui aura lieu en 2027 et 3 millions de bonus selon L’Équipe .

Jusqu’à 28 millions d’euros pourraient atterrir dans les caisses du Téfécé , pour ceux qui suivent en maths. Contrat jusqu’en 2031 pour le garçon formé à Leeds United, là où Richard, son père avant-centre, a passé deux saisons en professionnel (2005-2007).…

NB pour SOFOOT.com