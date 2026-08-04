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Le Real Madrid est-il un club toxique ?
information fournie par So Foot 04/08/2026 à 15:16
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Le Real Madrid est-il un club toxique ?

Le Real Madrid est-il un club toxique ?

Des contrats longue durée et des joueurs vendus à bas prix avec des priorités à la revente : au grand jeu de dupes du mercato, le Real Madrid se distingue des autres clubs par sa propension à vouloir garder sous le coude ses joueurs. L'ADN d'un club toxique, ou une belle méthode pour gratter un peu de sous ?

Les deux derniers transferts du Real Madrid interrogent. Gonzalo García, parti à Fulham, vaut-il 40 millions d’euros ? Son compère César Palacios, qui a filé dans le même club, mérite-t-il d’être vendu contre 10 millions d’euros ? Fulham, comme les autres clubs anglais, est-il un lointain cousin du Columba livia domestica , plus connu sous le nom de pigeon ? Si la propension des clubs anglais à surpayer des joueurs est désormais bien connue des mercatos, un fait attire l’attention : le Real Madrid vend très bien ses jeunes joueurs. Mieux : selon les très bien informés Fabrizio Romano et son pendant espagnol Matteo Moretto, il conserverait des primes à la revente, préservant ainsi un droit de regard sur ses anciennes pousses. Moitié toxique, moitié bien mené.

La Fábrica, fric

Le Real Madrid s’est spécialisé dans les ventes de ses jeunes à bas prix. Cet été, la maison de Florentino Pérez conserve 50 % du montant d’une future revente de Gonzalo García, une excellente Coupe du monde des clubs dans les pattes. Il préserve 30 % de celle de César Palacios, cinq matchs de Liga, tous disputés sous Álvaro Arbeloa, qu’il retrouvera à Fulham. Ils ne sont pas les seuls. Fran García a été vendu au Real Betis contre quatre millions d’euros, mais le Real préserve 50 % sur sa revente. Bref, il n’y a pas de petites économies sur les jeunes. Chaque transfert est accompagné d’un message copier-coller, lisible à chaque communiqué ou presque : « Le Real Madrid, qui restera toujours sa maison, lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, tout le bonheur possible dans cette nouvelle étape de sa vie. »

Par Ulysse Llamas, avec Mamadou Junior Diop pour SOFOOT.com

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