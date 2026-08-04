Arsène Wenger tourne le dos à Gianni Infantino

Qu’en pensez-vous Arsène ? En poste à la FIFA, l’ancien coach de Arsenal, Arsène Wenger, n’a visiblement pas apprécié le coup tordu de Gianni Infantino de vouloir vendre des parts de la Coupe du monde sans prévenir personne .

Dans un communiqué, l’Alsacien a assuré qu’il n’a « pas participé à l’élaboration de ce plan stratégique » et avoir « pris connaissance de ce projet pour la première fois par le biais des médias ». Wenger a également affirmé que « la décision d’abandonner ce projet était absolument nécessaire ». …

ABS pour SOFOOT.com