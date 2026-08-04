 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Real Madrid cherche à placer un de ses espoirs en Italie
information fournie par So Foot 04/08/2026 à 15:04
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le Real Madrid cherche à placer un de ses espoirs en Italie

Le Real Madrid cherche à placer un de ses espoirs en Italie

C’est la braderie d’été au Real. C’était dans l’air depuis un petit moment, Franco Mastantuono (18 ans) va quitter le Real Madrid cet été. Selon Calcio Mercato, c’est à la Fiorentina que va rebondir le milieu offensif sous forme de prêt . Recruté pour 65 millions d’euros à River Plate l’été dernier, l’Argentin n’a pas convaincu son nouvel entraîneur, José Mourinho, de l’inscrire dans ses plans pour la saison à venir.

Pas de retour à la maison

L’offre de prêt ayant déjà été envoyée, la Viola, confiante quant à son avance dans le dossier, négocie à présent la prise en charge du salaire avec la Maison Blanche. Après une première saison mitigée sur le vieux continent (35 matchs, 3 buts), Mastantuono aurait pu revenir dans son ancien club, River Plate . Mais au delà du fait que le club de Buenos Aires vit une crise sans précédent, les Merengue privilégieraient une expérience en Europe pour continuer sa progression……

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le voyage complètement raté d’Iberia 1999 vers Belfast
    Le voyage complètement raté d’Iberia 1999 vers Belfast
    information fournie par So Foot 04.08.2026 16:30 

    Quand l’avion censé transporter ton équipe compte quinze places, soit le nombre d’ultras de Monaco, tu peux commencer à te poser des questions. Attendu ce mardi soir à Inver Park pour affronter Larne au troisième tour préliminaire de Ligue Europa, le club géorgien ... Lire la suite

  • La FIFA doit 11 millions de dollars aux villes hôtes des États-Unis
    La FIFA doit 11 millions de dollars aux villes hôtes des États-Unis
    information fournie par So Foot 04.08.2026 15:59 

    Gianni par-ci, Gianni par-là mais Gianni paye pas ! On s’étonnait récemment que Donald Trump ne réponde plus à Gianni Infantino au téléphone, mais on comprend désormais mieux pourquoi. D’après The Athletic , les onzes villes hôtes américaines de la Coupe du monde ... Lire la suite

  • Arsène Wenger tourne le dos à Gianni Infantino
    Arsène Wenger tourne le dos à Gianni Infantino
    information fournie par So Foot 04.08.2026 15:22 

    Qu’en pensez-vous Arsène ? En poste à la FIFA, l’ancien coach de Arsenal, Arsène Wenger, n’a visiblement pas apprécié le coup tordu de Gianni Infantino de vouloir vendre des parts de la Coupe du monde sans prévenir personne . Dans un communiqué, l’Alsacien a assuré ... Lire la suite

  • Charlie Cresswell reste en Ligue 1 contre au moins 25 millions d'euros
    Charlie Cresswell reste en Ligue 1 contre au moins 25 millions d'euros
    information fournie par So Foot 04.08.2026 15:18 

    Où est Charlie ? Il est à Rennes désormais. Le défenseur central de Toulouse Charlie Cresswell vient de signer officiellement avec le club breton qui disputera la Ligue Europa cette saison. Le montant du transfert pour l’international anglais espoir (26 sélections, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank