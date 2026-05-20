Un attaquant allemand marque 24 buts en un seul match

Si Julian Nagelsmann cherche une surprise de dernière minute avant de sortir sa liste pour le Mondial… le sélectionneur de la Nationalmannschaft pourra toujours penser à Orkun Mehmet Kalayci . Cet attaquant qui évolue avec la réserve du SV Sodingen en Kreisliga (l’équivalent de la 11 e division allemande) a sorti un match stratosphérique face à la B du Blau Weiß Börnig. Dans ce match anonyme disputé au cœur de la Ruhr dimanche dernier, Kalayci a en effet inscrit un vigintiquadruplé. Ce qui, en langage non-hermétique, signifie qu’il a marqué 24 fois .

Le duel pour le canon du meilleur buteur relancé

C’est donc peu dire que le goleador a grandement contribué au succès de son équipe, laquelle s’est finalement imposée 38-0 (!) et caracole logiquement en tête de sa poule à deux journées de la fin. Deux journées qui seront capitales pour le Torjägerkanone , ce fameux canon qui récompense le meilleur buteur d’une division, traditionnellement remis par le magazine Kicker. …

JD pour SOFOOT.com