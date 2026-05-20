Arsenal et Pep Guardiola s'invitent à la Chambre des communes du Royaume-Uni

Arsenal et Pep Guardiola s'invitent à la Chambre des communes du Royaume-Uni

Lorsque le football s’invite dans la vie politique anglaise. Comme tous les mercredis, Keir Starmer était présent à la Chambre des communes pour la séance des questions au Premier ministre, comme le veut la constitution britannique.

En plus de répondre aux apostrophes de ses députés, le membre du parti travailliste s’est permis une petite prise de parole sur l’actualité du football anglais. « Laissez moi féliciter Pep Guardiola pour tous les succès qu’il a accompli avec Manchester City », a ainsi déclaré le Premier ministre britannique.…

OC pour SOFOOT.com