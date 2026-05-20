 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arsenal et Pep Guardiola s'invitent à la Chambre des communes du Royaume-Uni
information fournie par So Foot 20/05/2026 à 16:08

Arsenal et Pep Guardiola s'invitent à la Chambre des communes du Royaume-Uni

Arsenal et Pep Guardiola s'invitent à la Chambre des communes du Royaume-Uni

Lorsque le football s’invite dans la vie politique anglaise. Comme tous les mercredis, Keir Starmer était présent à la Chambre des communes pour la séance des questions au Premier ministre, comme le veut la constitution britannique.

En plus de répondre aux apostrophes de ses députés, le membre du parti travailliste s’est permis une petite prise de parole sur l’actualité du football anglais. « Laissez moi féliciter Pep Guardiola pour tous les succès qu’il a accompli avec Manchester City », a ainsi déclaré le Premier ministre britannique.…

OC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Après son exclusion des barrages, Southampton fait appel
    Après son exclusion des barrages, Southampton fait appel
    information fournie par So Foot 20.05.2026 16:52 

    Le « Spygate » n’est pas terminé. Alors que Southampton a été exclu ce mardi de participer à la finale des play-offs de l’EFL Championship, les Saints ont annoncé faire appel de la décision . Accusés d’avoir envoyé un espion sur plusieurs entrainements de leurs ... Lire la suite

  • Un attaquant allemand marque 24 buts en un seul match
    Un attaquant allemand marque 24 buts en un seul match
    information fournie par So Foot 20.05.2026 16:32 

    Si Julian Nagelsmann cherche une surprise de dernière minute avant de sortir sa liste pour le Mondial… le sélectionneur de la Nationalmannschaft pourra toujours penser à Orkun Mehmet Kalayci . Cet attaquant qui évolue avec la réserve du SV Sodingen en Kreisliga ... Lire la suite

  • Une première dans la carrière de Pep Guardiola
    Une première dans la carrière de Pep Guardiola
    information fournie par So Foot 20.05.2026 15:54 

    La fin du règne guardiolesque. Après son match nul sur la pelouse de Bournemouth (1-1), Manchester City a vu ses derniers espoirs de titre filer entre ses doigts . Comme la saison dernière, les Skyblues n’enfileront pas la couronne du roi d’Angleterre. Après Liverpool, ... Lire la suite

  • Still rebondit sur un banc de D1 belge
    Still rebondit sur un banc de D1 belge
    information fournie par So Foot 20.05.2026 15:52 

    Nouvelle occasion de se faire un prénom. Edward Still, frère de Will, qui sortait d’une quinzaine de matchs en demi-teinte à Watford (3 victoires, 4 nuls, 8 défaites, 16 e au classement final) quitte l’Angleterre et le Championship pour son autre patrie. Depuis ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank