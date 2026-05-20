Le Paris FC aimerait bien attirer Jürgen Klopp un jour
De la fuite dans les idées. Invité de l’ After Foot ce mardi soir, l’actionnaire majoritaire du Paris FC, Antoine Arnault, a poussé le rêve encore plus loin que les nuages pour le club de la capitale : « Si on arrive en Ligue des champions, j’aimerais bien convaincre Jürgen Klopp de venir entraîner notre équipe » , a-t-il annoncé.
Un projet à long terme puisque le fils de Bernard a expliqué que le technicien allemand « ne souhaite pas retrouver un banc rapidement » , mais que le PFC n’hésiterait pas à tenter sa chance dans 3, 4 ou 5 ans en cas de qualification européenne.…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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