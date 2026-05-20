Après son exclusion des barrages, Southampton fait appel

Le « Spygate » n’est pas terminé. Alors que Southampton a été exclu ce mardi de participer à la finale des play-offs de l’EFL Championship, les Saints ont annoncé faire appel de la décision . Accusés d’avoir envoyé un espion sur plusieurs entrainements de leurs adversaires en ne respectant pas les règles de la Ligue anglaise de football, ils ont vu leur place en finale chipée par les joueurs de Middlesbrough qu’ils avaient éliminé en demi-finale.

Dans le communiqué publié par le club, le directeur général Phil Parsons a reconnu les faits d’espionnage mais a contesté la décision, jugeant qu’il s’agissait « d’une sanction qui n’est pas proportionnelle à l’infraction ». …

TC pour SOFOOT.com